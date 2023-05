Eventi e scadenze: settimana dell'1 maggio 2023

Lunedì 01/05/2023

Martedì 02/05/2023

(Teleborsa) -- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Jakarta chiusa per festività- Borsa di Singapore chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Saranno oltre 50 mila le imprese provenienti da tutti i settori produttivi. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup. Si svolge a Londra- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Il convegno si svolge a Ginevra presso la sede del World Economic Forum e riunirà imprese, governo, società civile, organizzazioni internazionali e leader accademici del settore. Il Summit mira a far avanzare le opportunità future e ad affrontare le sfide attuali attraverso la collaborazione e innovazione09:20 -- L'evento "Strengthening Saudi - Italian cooperation for a common and sustainable development - Italy's economic overview" organizzato da The European House-Ambrosetti nella sede di Roma di Invimit SGR, vedrà la partecipazione di aziende saudite, rappresentanti governativi e del Fondo sovrano di investimento. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Farmindustria, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia, i CEO di Invimit Sgr, di Coima Holding e di The European House - Ambrosetti11:00 -- L'evento, organizzato dal Ministero degli Esteri con ICE-Agenzia, si svolge presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Santanchè e Abodi e i presidenti di RCS, ICE-Agenzia e del Comitato Promotore di Roma Expo 203011:00 -- Cesena - Visita del Presidente Mattarella alla Fiera Macfrut e alla Biblioteca Malatestiana12:30 -- Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, svolgono l'audizione del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale14:30 -- Premiazione del 4,5milionesimo passeggero Ryanair all'Aeroporto di Genova. Presente Mauro Bolla, Country Manager per l'Italia di Ryanair, che illustrerà le prospettive della compagnia aerea sullo scalo di Genova. Saranno presenti anche il DG di Aeroporto di Genova, Piero Righi, e il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest di ENAC, Adolfo Marino14:30 -- La commissione Politiche Ue, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "La politica di ciberdifesa dell'UE", svolge l'audizione informale di rappresentanti di Fortinet- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 sottoposto a revisione contabile completa- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.3.2023- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1100 espositori, con numerosi espositori esteri e 1500 buyer da tutto il mondo- Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali- Evento promosso da Fondazione Mondo Digitale e Università Campus Bio-Medico di Roma, dedicato alla robotica e all'intelligenza artificiale con incontri tra scuole, università, imprese e istituzioni. Scienziati, studiosi, educatori, decisori pubblici e manager presenti, si interrogheranno sulle sfide per lo sviluppo sostenibile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e sulle implicazioni etiche dell'interazione uomo-macchina. Interverranno i ministri Bernini e Urso- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Bilancio finanza pubblica della Francia09:00 -- La Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi svolge l'audizione informale di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione09:30 -- La Luiss Guido Carli celebra la memoria di Jean-Paul Fitoussi, al Campus Luiss, con un programma ricco di interventi e riflessioni dei suoi colleghi e amici, sull'economia e la società in Europa. Tra gli interventi, il Presidente, il Vice Presidente, il DG e il Rettore della Luiss, l'AD di Illimity, la Vice Presidente della BEI (da remoto) e il Presidente di UniCredit09:30 -- PwC Italia e "Il Foglio della Moda": Presentazione della terza edizione della ricerca "La moda e il lavoro femminile" condotta da PwC Italia con la collaborazione delle principali associazioni di riferimento per il settore. L'evento si terrà a Milano. Interverranno, tra gli altri, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, il Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana e vicepresidente Altagamma, i CEO di Style Capital e Kiko Cosmetics e i Presidenti di Furla e Assocalzaturifici10:00 -- "Amministrazione condivisa". Lo stato dell'arte della ricerca e le sue implicazioni10:00 -- L'evento, organizzato dal del Sole 24 Ore presso il Terminal 5 - Aeroporto di Fiumicino, apre una finestra sul mondo dei trasporti, attraverso una serie di focus sulle varie modalità (ferro, gomma, aereo, mare) e le voci delle molteplici realtà che lo caratterizzano. Intervengono, tra gli altri, gli AD di ADR e ITA Airways, il Vicepresidente del Consiglio Salvini e i presidenti di Anas, Confitarma, Assarmatori, Fercargo, ANAV e Boeing Italia11:00 -- Audizioni del Comitato di Vigilanza sull'attività di Documentazione sul tema dell'intelligenza artificiale di: prof. Maurizio Ferraris, Università di Torino, e prof. Gianluca Misuraca, Università politecnica di Madrid. L'indagine del Comitato, presieduto dalla Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, ha l'obiettivo di conoscere l'avanzamento dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi e di studiare la loro possibile applicazione all'interno della documentazione parlamentare, a supporto dell'attività del Parlamento11:00 -- Conferenza stampa online di presentazione della decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio. Interverranno, tra gli altri, i presidenti di Assofermet e Federacciai, il chief corporate & investment banking officer BPER Banca e il presidente siderweb e Made in Steel13:00 -- Le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, nell'Aula della Commissione Lavoro, nell'ambito della discussione della risoluzione recante "Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" svolgono l'audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo17:30 -- Evento organizzato a Milano, da The Adam Smith Society con Deloitte sul libro di Umberto Tombari. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di The Adam Smith Society, la Vice DG di Assonime, il Presidente di Febaf, l'AD di Banca Sistema e Vice Presidente di Borsa Italiana, il Presidente ABI, il CEO di Deloitte Central Mediterranean e l'autore del libro- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori, alle ore 18.00, per presentare i risultati dei primi 3 mesi del 2023. La presentazione sarà tenuta dal CFO Alberto De Paoli- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 marzo 2023, alle ore 18.30- CDA: Risultati al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022 e nomina del Collegio Sindacale (unica convocazione). Il comunicato stampa sugli esiti assembleari verrà diffuso nel pomeriggio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Live webcast e conference call- CDA: Consegne e ricavi del primo trimestre 2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q23 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Paolo Gentiloni riceve Nadia Calvino, Ministro dell'economia e trasformazione digitale spagnola- Paolo Gentiloni partecipa al Brussels Economic Forum 2023 (BEF)- L'evento annuale della European University Institute (EUI), si svolge a Firenze. Interverranno, tra gli altri, Antonio Tajani e Paolo Gentiloni- Si terrà a Dubrovnik la sesta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise Ferry, Sail & Yacht, l'appuntamento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico (crociere, traghetti e nautica) ideato e organizzato dalla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo quest'anno in partnership con la Dubrovnik Port Autorithy e la Città di Dubrovnik- Il Consiglio "Affari esteri", nella formazione "Sviluppo", procederà a uno scambio di opinioni sulla riforma delle banche multilaterali di sviluppo e sulle conseguenze globali dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. La Commissione fornirà un aggiornamento sulla strategia Global Gateway in vista del prossimo vertice UE-CELAC- Riunione informale dei ministri della salute- €-coin; Ita-coin- Evento promosso da ABI, sulle tematiche legate ai criteri Environmental, Social and Governance nel settore finanziario. La III edizione si svolgerà a Milano. Interviene Giovanni Sabatini, DG Abi10:00 -- Incontro annuale promosso dalla categoria professionale per dibattere assieme ai rappresentanti del Governo e delle istituzioni di riforma fiscale, funzioni giudiziarie e professioni. Apertura dei lavori con il video saluto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il saluto di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Sangiuliano, Fitto e Pichetto Fratin, i viceministri Sisto e Leo e il Sottosegretario al Ministero delle Imprese Bitonci10:00 -- Il Forum finale della prima edizione della Community Smart Building "L’Italia alla prova del cambiamento. Il ruolo degli Edifici Intelligenti per la crescita e la modernizzazione del Paese" di The European House – Ambrosetti, si terrà a Roma. Verranno discusse le proposte per supportare la trasformazione smart del parco immobiliare italiano, a sostegno della crescita e modernizzazione del Paese con i rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee10:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio i Presidenti delle Commissioni esteri della Repubblica di Lituania, Žygimantas Pavilionis, della Repubblica di Polonia, Fogiel Radoslaw, e d’Ucraina, Oleksandr Merezhko (Triangolo di Lublino)12:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Kevin McCarthy13:45 -- Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:00 -- La conferenza stampa di AIPB si terrà a Milano, a seguito dell'Assemblea degli Associati 2023. Sarà l'occasione per fare un punto sullo sviluppo del settore del Private Banking (aggiornamento asset gestiti a fine 2022 e previsioni al 2023)15:00 -- All'evento di Equita con l'Università Bocconi, si terrà un dibattito sul ruolo dei mercati dei capitali per il rilancio della crescita. Interverranno, tra gli altri, il Presidente e l'AD di EQUITA, il Presidente e il Rettore dell'Università Bocconi e il Presidente di Borsa italiana- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31.03.2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast audio e conference call sulla divulgazione dei risultati con analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31 marzo 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 marzo 2023 - h 14.30- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2022; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2022 (sezione seconda) - Comunicato stampa- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2023- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Irlanda - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- L'evento dedicato alla transizione energetica della mobilità promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si terrà a Roma, presso il Laghetto dell'Eur. Focus centrato sul dibattito relativo alla transizione ecologica, sulle opportunità offerte dall'elettrificazione e sulle sfide che stanno investendo la mobilità- Il programma dell'edizione 2023, che affronta i temi legati alla green economy, si svolge a Parma e vede protagonisti i più importanti esponenti dell'economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità. Tra i partecipanti, i ministri Urso e Pichetto Fratin e i presidenti di Iren e della Fondazione Symbola- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Norvegia e Romania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:45 -- All'aeroporto internazionale di Palermo si terrà la conferenza stampa di presentazione del volo diretto 4xW (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) Istanbul-Palermo-Istanbul.09:20 -- Il XXIII Workshop Annuale sulle Utilities, organizzato da Agici e Accenture, si svolge a Milano con la partecipazione dei protagonisti della Transizione Energetica. Intervengono, tra gli altri, i CEO di A2A, AGSM AIM, HERA, IREN, Edison e Engie, il Direttore Italia di Enel e il Global Head of Energy di Intesa Sanpaolo09:30 -- Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, "Le imprese globali e il mondo che verrà", organizzato da Confindustria, Università Luiss e Osservatorio Imprese Estere. Durante l'evento verranno presentate le priorità e le attività dell'Advisory Board Investitori Esteri (ABIE) di Confindustria17:30 -- Al Premio Guido Carli 2023, che sarà al Teatro dell'Opera di Roma, saranno premiate 15 eccellenze italiane in diversi ambiti, istituzioni, impresa, finanza, sport, cinema e altro. Promosso dalla Fondazione Guido Carli. Tra i premiati ci saranno il capo della Polizia, il Presidente e CEO di Yves Saint Laurent, il Presidente e AD di Cantine Ferrari e la vicepresidente di Farmindustria- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione – 1° trimestre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati consolidati del primo trimestre 2023- Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Il Presidente Mattarella sarà a Londra per la Cerimonia di incoronazione di Re Carlo III