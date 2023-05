FS Italiane, Mengoni sulla copertina dell'ultima edizione La Freccia

(Teleborsa) -dell'ultima edizione de, il magazine mensile del, distribuito in formato digitale su FSNews ed in formato cartaceo in tutte le principali stazioni italiane e sui treni dell'Alta velocità. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2023 e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, si prepara a calcare le scene per il tour estivo. All'interno del periodico tante musica e spettacolo, con, il jazzista, il conduttore radio e tv, l’attriceed il cantautoreIN questa edizione tre firme d’eccezione:, che racconta la serie podcastsulle città collegate dall’Alta Velocità,, che ripercorre i miti della, dalle prime vacanze di massa ai film di Federico Fellini, eche parla del, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, e della quinta edizione del, la manifestazione "parallela" riservata alle e-bike.Fra gli eventi in evidenza il, diretto per l'ultima volta da Nicola Lagioia, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio. Per l'occasione la presentazione del contest letterario ideato in collaborazione FS Italiane, intitolato "A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio".Per la sezione viaggi, in primo piano, l'isola delle antiche terme, che offre ristori al corpo ed alla mente, grazie ai molteplici percorsi nella natura ed ai piaceri della tavola. In evidenza anche il bellissimo Borgo di, nel Viterbese, set di film indimenticabili, ed, nell’altopiano del Fucino, per ammirare le opere dipinte sulle facciate di chiese e palazzi, oltre a uno degli ultimi capolavori della street artist Laika.In primo piano anche il green, con ilche fa tappa a Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino dall’8 al 24 maggio, con il supporto del Gruppo FS, impegnato a sensibilizzare sul raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu.Il Gruppo FS non dimentica l'arte con un focus sulle 300 e più opere di, artista indiscusso delle avanguardie anni ’20 e ’30, in mostra fino al 9 luglio a Genova, e sugli scatti di, esposti a Milano fino al 31 agosto.