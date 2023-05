Lusso italiano, brand forti ma manca un colosso e si perdono opportunità

LVMH

Richemont

Kering

Moncler

Zegna

Cucinelli

Hermes

(Teleborsa) - Negli ultimi dieci anni, ihannosulla maggior parte delle metriche, ma ciò non ha interessato l'Italia, dove è assente un campione del lusso nazionale e i "gioielli" del paese sono spesso preda di acquisizioni da parte di gruppi stranieri. Le forti performance dei conglomerati e il fatto che diversi gruppi del lusso italiani a conduzione familiare si trovino in una fase di transizione potrebbero però portare a cambiamenti, anche se al momento non ci sono soggetti che hanno segnalato la volontà di essere aggregatori del settore. È quanto emerge da un report di BofA Global Research, che, sottolineandone i potenziali benefici.L'analisi parte dai risultati significativi raggiunti dai conglomerati del Vecchio Continente. Il report evidenzia che - presi insieme - "i ricavi disono cresciuti due volte più velocemente, i margini sono aumentati di 10 punti percentuali in più e i prezzi delle".Secondo BofA, i gruppi del lusso multimarca tendono a beneficiare di molteplici, ma sono tre quelli particolarmente rilevanti per i monomarca italiani:Con riguardo al primo aspetto, i gruppi più grandi possono ottenere migliori offerte per gli spazi pubblicitari e per i contratti dei negozi al dettaglio, attrarre e trattenere i talenti più facilmente e finanziare i loro marchi più piccoli o più deboli. Sul secondo fronte, unire le forze può aprire nuove regioni, attrarre nuovi clienti o ridurre la ciclicità del marchio. Infine, molti, il che rende le loro azioni meno attraenti per gli investitori, mentre la fusione di gruppi quotati può risolvere questo problema senza che gli azionisti esistenti vendano la loro quota.- Gucci, Fendi, Versace - non consolidatori. Tuttavia, ci sono segnali che alcuni gruppi italiani sono aperti a una crescita inorganica. Esempi recenti includonocon Stone Island nel 2020, ocon Thom Browne e Tom Ford Fashion nel 2018 e 2022. Inoltre, Prada ha preso grandi quote sia in Gucci che in Fendi nel 1998-99, prima di venderle a LVMH.BofA sottolinea comunque che, sebbene i conglomerati tendano a ottenere risultati migliori, ora ci sonoprovenienti da aziende di beni di lusso monomarca: Moncler, Prada,, Zegna - e fuori dall'Italia, Chanel eNel complesso, gli analisti ritengono che la crescita organica rimarrà, e dovrebbe, rimanere la priorità per questi gruppi italiani. Tuttavia, dato lo slancio molto forte del marchio e la performance finanziaria che alcuni gruppi italiani stanno attualmente sperimentando, e gli evidenti vantaggi che ne derivano i gruppi multimarca, "la"."È anche interessante notare che diversi gruppi del lusso italiani a conduzione familiare si trovano in unagestionale, con una nuova generazione della famiglia che si assume responsabilità più importanti, il che potrebbe portare a", è la conclusione.