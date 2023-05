Philogen, comunicazione settimanale su azioni proprie

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 24 al 27 aprile 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0103% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 14,9423 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma, il Gruppo ha acquistato 227.770 azioni ordinarie (pari allo 0,5609% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 3.306.652,98 euro.Intanto, a Piazza Affari,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 15 euro.