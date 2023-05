Investindustrial raccoglie 1,1 miliardi per terzo fondo dedicato a lower mid-market

(Teleborsa) - Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha annunciato il, con. Il Fondo proseguirà la strategia di successo lanciata da Investindustrial nel 2018 che punta a investimenti di maggioranza in Europa nel, integrando gli obiettivi del fondo gemello Investindustrial VIII che persegue invece una strategia simile, ma nella fascia del mid-market dedicato ad aziende di maggiori dimensioni.Growth III è stato raccolto con l', che rappresentano circa il 90% della raccolta totale. La base di investitori comprende 51 investitori a lungo termine, con il 75% del capitale proveniente dall'Europa e il 25% dagli Stati Uniti.hannoche a loro volta hanno acquisito ulteriori 35 società, collaborando con numerosi investitori su diverse opportunità di co-investimento. Esempi di questa strategia di successo sono GeneraLife, il gruppo paneuropeo attivo in ambito sanitario, e Benvic, il gruppo chimico internazionale. In Italia, la strategia lower mid market ha investito anche in gruppi come Arterex, Dispensa Emilia, Omnia Technologies, Procemsa e Targa Telematics."Siamo molto contenti che le costanti performance registrate e la nostra strategia di lungo termine siano state nuovamente riconosciute dai nostri storici partner e da diversi nuovi investitori - ha commentato Bonomi - Le aziende del segmento mid-market e i loro manager e dipendenti di grande talento hanno un enorme potenziale per poter creare leader sostenibili nel lungo periodo. Investendo in tutto il segmento mid-market e utilizzando al meglio il nostro ampio team di sviluppo operativo, Investindustrial oggi èe generare rendimenti interessanti per i propri investitori".