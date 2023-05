Saipem, assemblea approva bilancio 2022. Eletto nuovo collegio sindacale

Saipem

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti diha deliberato l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita di 255.987.677,71 euro, deliberando altresì di ripianare la suddetta perdita dell’esercizio mediante l’utilizzo della “riserva da soprapprezzo azioni” per il medesimo importo.L’Assemblea ha deliberato di nominare Consiglieri di Amministrazione Alessandro Puliti e Davide Manunta, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 31 agosto e 26 ottobre 2022, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e, dunque, in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023.Alla data odierna Alessandro Puliti detiene n. 140.000 azioni ordinarie di Saipem.L’Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nelle persone di: Giovanni Fiori - Presidente; Ottavio De Marco - Sindaco Effettivo; Antonella Fratalocchi - Sindaco Effettivo; Raffaella Annamaria Pagani - Sindaco Supplente; Maria Francesca Talamonti - Sindaco Supplente.I Sindaci Effettivi Ottavio De Marco e Antonella Fratalocchi nonché il Sindaco Supplente Maria Francesca Talamonti sono tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni SpA e CDP Equity SpA, la cui partecipazione è complessivamente pari al 44,01% del capitale ordinario Saipem, votata dalla maggioranza degli Azionisti, pari al 76,53% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Giovanni Fiori e Raffaella Annamaria Pagani sono tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Azionisti la cui partecipazione è complessivamente pari all’1,90513% del capitale ordinario Saipem, votata dalla minoranza degli Azionisti, pari al 23,36% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.Giovanni Fiori è stato quindi nominato dall’Assemblea quale Presidente del Collegio Sindacale in quanto Sindaco Effettivo indicato al primo posto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi nella lista di minoranza. L’Assemblea ha quindi determinato, su proposta congiunta degli azionisti Eni SpA e CDP Equity SpA, il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo nella misura, rispettivamente, di 70.000 euro e di 50.000 euro lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, approvato l’adozione del Piano di incentivazione variabile di lungo termine 2023-2025 che prevede l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Saipem a fronte del conseguimento di obiettivi di performance aziendali. I soci hanno infine approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, fino ad un massimo di n. 37.000.000 azioni ordinarie e, comunque entro l’importo massimo complessivo di 59.300.000 euro, da destinare all’attribuzione 2023 del Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025.Alla data odierna la Società detiene n. 415.237 azioni proprie, pari allo 0,02% delle azioni ordinarie.Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi in data odierna successivamente al termine dell’Assemblea degli Azionisti: ha verificato, sulla base delle dichiarazioni rese dai neonominati Consiglieri Alessandro Puliti e Davide Manunta, il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente, l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il rispetto dei limiti al cumulo degliincarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Saipem del 24 febbraio 2021. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificatoe Amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, confermando in capo all’Amministratore Delegato i poteri già conferiti al medesimo con delibera consiliare del 13 dicembre 2022; ha