Eventi e scadenze del 4 maggio 2023

Martedì 02/05/2023

Mercoledì 03/05/2023

Giovedì 04/05/2023

(Teleborsa) -- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Saranno oltre 50 mila le imprese provenienti da tutti i settori produttivi. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup. Si svolge a Londra- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1100 espositori, con numerosi espositori esteri e 1500 buyer da tutto il mondo- Evento promosso da Fondazione Mondo Digitale e Università Campus Bio-Medico di Roma, dedicato alla robotica e all'intelligenza artificiale con incontri tra scuole, università, imprese e istituzioni. Scienziati, studiosi, educatori, decisori pubblici e manager presenti, si interrogheranno sulle sfide per lo sviluppo sostenibile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e sulle implicazioni etiche dell'interazione uomo-macchina. Interverranno i ministri Bernini e Urso- Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali- Il Consiglio "Affari esteri", nella formazione "Sviluppo", procederà a uno scambio di opinioni sulla riforma delle banche multilaterali di sviluppo e sulle conseguenze globali dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. La Commissione fornirà un aggiornamento sulla strategia Global Gateway in vista del prossimo vertice UE-CELAC- Paolo Gentiloni riceve Nadia Calvino, Ministro dell'economia e trasformazione digitale spagnola- Paolo Gentiloni partecipa al Brussels Economic Forum 2023 (BEF)- L'evento annuale della European University Institute (EUI), si svolge a Firenze. Interverranno, tra gli altri, Antonio Tajani e Paolo Gentiloni- Evento promosso da ABI, sulle tematiche legate ai criteri Environmental, Social and Governance nel settore finanziario. La III edizione si svolgerà a Milano. Interviene Giovanni Sabatini, DG Abi- Si terrà a Dubrovnik la sesta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise Ferry, Sail & Yacht, l'appuntamento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico (crociere, traghetti e nautica) ideato e organizzato dalla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo quest'anno in partnership con la Dubrovnik Port Autorithy e la Città di Dubrovnik- €-coin; Ita-coin- Riunione informale dei ministri della salute10:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio i Presidenti delle Commissioni esteri della Repubblica di Lituania, Žygimantas Pavilionis, della Repubblica di Polonia, Fogiel Radoslaw, e d’Ucraina, Oleksandr Merezhko (Triangolo di Lublino)10:00 -- Incontro annuale promosso dalla categoria professionale per dibattere assieme ai rappresentanti del Governo e delle istituzioni di riforma fiscale, funzioni giudiziarie e professioni. Apertura dei lavori con il video saluto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il saluto di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Sangiuliano, Fitto e Pichetto Fratin, i viceministri Sisto e Leo e il Sottosegretario al Ministero delle Imprese Bitonci10:00 -- Il Forum finale della prima edizione della Community Smart Building "L’Italia alla prova del cambiamento. Il ruolo degli Edifici Intelligenti per la crescita e la modernizzazione del Paese" di The European House – Ambrosetti, si terrà a Roma. Verranno discusse le proposte per supportare la trasformazione smart del parco immobiliare italiano, a sostegno della crescita e modernizzazione del Paese con i rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee12:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Kevin McCarthy13:45 -- Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:00 -- La conferenza stampa di AIPB si terrà a Milano, a seguito dell'Assemblea degli Associati 2023. Sarà l'occasione per fare un punto sullo sviluppo del settore del Private Banking (aggiornamento asset gestiti a fine 2022 e previsioni al 2023)15:00 -- All'evento di Equita con l'Università Bocconi, si terrà un dibattito sul ruolo dei mercati dei capitali per il rilancio della crescita. 