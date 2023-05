Madrid: risultato negativo per Banco de Sabadel

banca spagnola

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,87%.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8747 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8951. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8657.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)