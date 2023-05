Palladio Holding rileva il controllo della danese DPA Microphones

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni tra le più attive del private equity in Italia, è, azienda danese leader mondiale nella produzione di soluzioni microfoniche. RCF Group manterrà una partecipazione di minoranza. L'operazione punta ad accelerare lo sviluppo del business e il posizionamento competitivo della società attraverso una continua crescita organica e selettive acquisizioni.essendo già azionista di minoranza in RCF Group dal 2017 ed avendo partecipato al percorso di crescita di entrambe le società. Nel contesto dell'ingresso diretto in DPA, Palladio ha ridotto significativamente la propria partecipazione in RCF Group.Al centro della strategia di sviluppo per DPA anche ledi Palladio che recentemente è entrata con una quota di maggioranza in, riconosciuta come uno dei principali player nel mercato delle apparecchiature wireless nel comparto audio professionale."Il nostro obiettivo ènel piano di crescita disegnato, continuando a investire in questa eccellenza del suono per svilupparne ulteriormente il business e accelerarne l'espansione", ha commentato, Managing Partner di Palladio Holding.