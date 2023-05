Unipol, Parmigiani: "Italia tremendamente sottoassicurata sul fronte del property"

(Teleborsa) - "Noi siamo un abilitatore importante della trasformazione dei cambiamenti di chi proteggiamo e, per tale ragione, puntiamo a proteggere i nostri assicurati di più è meglio da quelli che sono i nuovi rischi emergenti. Questa è diventata una sfida continua che ci porta ogni giorno a pensare a nuovi servizi e a nuovi prodotti non solo assicurativi". È quanto ha affermatointervistata a margine della presentazione della settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con la media partnership della Rai. "Innanzitutto ponendo estrema attenzione a ponderare bene le variabili ambientale, sociale e di governance, tutte e tre estremamente importanti. Per noi, come assicurazione, il tema ambientale – del cambiamento climatico oggi, e della biodiversità domani – è un tema fondamentale. Abbiamo, quindi, assunto con la nostra strategia climatica un impegno alla Net Zero entro il 2050 e abbiamo attivato una serie di progettualità volte a ridurre le emissioni soprattutto dei nostri assicurati"."L'Italia è tremendamente sottoassicurata non solo per i cambiamenti climatici ma genericamente per quanto riguarda il property, cioè i beni fisici, le imprese, le case delle persone. C'è poca cultura e c'è poca consapevolezza dell'opportunità che l'assicurazione può rappresentare di fronte a fenomeni catastrofali che altrimenti rischiano di vincolare la nostra possibilità di vivere il benessere quotidiano".