Almawave, ricavi in aumento del 41% in 1° trim. Margini in leggero calo

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso ilconin aumento del 40,9% a 12,8 milioni di euro. L'è risultato pari a 3 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto al primo trimestre del 2022, con un EBITDA Adjusted Margin pari al 23,1% (25,1% nel 1Q 2022). L'è salito del 34,1% rispetto al medesimo periodo 2022 ed è stato pari 1,8 milioni di euro, con un EBIT Adjusted Margin al 14,3% (15% nel 1Q 2022)."I risultati raggiunti nel primo trimestre dell'esercizio in corso confermano la prosecuzione del trend di crescita che sta caratterizzando da tempo la società - ha commentato l'- Nell'avvio dell'anno Almawave ha migliorato ulteriormente le proprie performance, con un rafforzamento di tutte le componenti di business"."Positivo è stato inoltre l'apporto delle società acquisite nel corso del 2022, attive in ambiti altamente innovativi e fin da subito integrate nel modello aziendale - ha aggiunto - Gli scenari dei mercati in cui siamo impegnati, ci consentono di".Le, entrate a far parte del perimetro societario nel corso del 2022, hanno registrato ricavi in crescita, rispettivamente, di circa il 74% e di circa il 43%.Laal 31 marzo 2023 è positiva (cassa) per 9,6 milioni di euro (cassa al 31 dicembre 2022 per circa 10,5 milioni di euro).