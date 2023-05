Banca Profilo, trimestre in crescita: utile +20%

Banca Profilo

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno conin crescita a 23,6 milioni di euro (+8,5% a/a) e costi operativi a 13 milioni di euro (+2,7% a/a), nonostante importanti investimenti in risorse umane, tecnologie e progetti.Ilè in crescita a 10,6 milioni di euro (+16,6% a/a) con un cost income migliorato al 55,1%.Laè pari a 5,8 miliardi di euro (-0,7% a/a), a fronte di una raccolta netta positiva per 45,2 milioni di euro nel trimestre.Ilè aumentato al 25,6% (+2,5 p.p. a/a), tra i più elevati del mercato a conferma della solidità patrimoniale.