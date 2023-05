BCE, Patuelli: monitorare liquidità degli istituti di credito, non solo sostenibilità patrimoniale

(Teleborsa) - "Attenzione allama anche attenzione a tutte le misure, da parte di tutte le istituzioni, che possano toccare organismi così nodali e sensibili come leÈ il messaggio lanciato dal presidente dell’Abi,in un'intervista rilasciata al Corriere delle Sera. Oggi più che mai, ha aggiunto, "occorre monitorare laprospettica degli istituti di credito oltre che la loro"In tutta Europa isono calati come sempre avviene quando alzano i tassi – ha dichiarato Patuelli commentando la decisione della BCE di alzare i tassi –. Mi aspetto anche delle ulteriori minusvalenze sui portafogli titoli che le banche devono detenere a garanzia della liquidità. E la loro conseguenza porterà un indebolimento deglie quindi la necessità di accantonare utili a riserva per rafforzarli anche in previsione della vicina entrata in vigore di Basilea III plus"."Larestringe la liquidità e ora i suoi indici sono di nuovo importanti, come quelli patrimoniali che nel decennio scorso hanno evidenziato le crisi bancarie italiane – ha proseguito il presidente Abi –. Più credito si eroga, più si ha bisogno di liquidità; la Bce l’ha ridotta e ora le banche aumentano la concorrenza tra loro per reperirla: il bacino però è stretto e si intravede il