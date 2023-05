Borse cinesi in calo. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Si muovono deboli le principali borse asiatiche, mentre è rimasta chiusa per festività la piazza di Tokyo, nella settimana caratterizzata dalle banche centrali, con Fed e BCE che hanno entrambe alzato i tassi di 25 punti base. Ieri la borsa di Wall Street ha chiuso in rosso preoccupata sempre più per la crisi che dilaga tra le medie banche americane.Il listino dicede lo 0,97%. In moderato rialzo(+0,54%); chiusa anche la borsa diPoco sotto la parità(-0,27%); poco sopra la parità(+0,29%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,27%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,29%.Il rendimento dell'è pari 0,42%, mentre il rendimento delscambia 2,75%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 57,3 punti; preced. 57,8 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -2,4%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%).