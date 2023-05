Borse, clima attendista per gli occupati USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, dominate da un clima attendista. Gli investitori guardano oltre le banche centrali (Fed e BCE) che questa settimana hanno annunciato le loro decisioni di politica monetaria, aspettando i dati che arriveranno nel pomeriggio sul mercato del lavoro statunitense, mentre la Fed si muove verso una pausa del rialzo dei tassi.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,103. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,87%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +193 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,19%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,83%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%;avanza dello 0,47%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,53%; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 29.238 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,91%),(+3,50%),(+3,38%) e(+3,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,87%),(+3,49%),(+3,15%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.