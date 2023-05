Cellularline: riunito nuovo CdA, Aleotti confermato Ad

Cellularline

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da, si è riunito ieri per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile scorso.Ilche rimarrà in carica per tre esercizi, è formato da, di cui 4 membri tratti dalla lista di minoranza: Antonio Luigi Tazartes (Presidente), Christian Aleotti, Marco Cagnetta, Donatella Busso, Paola Vezzani, Davide Danieli, Marco Di Lorenzo, Alessandra Bianchi, Walter Alba e Laura Elena Cinquini.Il Consiglio ha provveduto a confermaredella società, nominandolo altresì Direttore Generale, ed a conferirein piena continuità nella gestione del business.Il Consiglio ha, inoltre, nominato i seguenti: Comitato Controllo e Rischi composto da Donatella Busso (Presidente), Alessandra Bianchi, Paola Vezzani; Comitato Nomine e Remunerazione formato da Paola Vezzani (Presidente), Walter Alba, Donatella Busso; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da Donatella Busso (Presidente), Alessandra Bianchi,Laura Elena Cinquini. I membri dei comitati rimarranno in carica fino alla scadenza del loro mandato e, pertanto, fino all’assembleaper l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.“Ringrazio gli azionisti tutti per la rinnovata fiducia. Mi sento di affermare che questo nuovo Consiglio di Amministrazione è dotato di eccellenti competenze e saprà quindi dare elevato apporto e sostegno al management, che si sta muovendo con incisività e proattività in un contesto di mercato complesso e dinamico", ha commentato