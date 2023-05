Cigna aumenta guidance 2023 dopo primo trimestre positivo

Cigna

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha registratoneldi 46,5 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto al primo trimestre 2022. I ricavi rettificati sono aumentati del 5%, riflettendo i forti contributi di Evernorth Health Services e Cigna Healthcare, parzialmente compensati dall'assenza di ricavi dalle attività cedute.L'degli azionisti è stato di 1,3 miliardi di dollari, o 4,24 dollari per azione, e si confronta con 1,2 miliardi di dollari, o 3,73 dollari per azione, per il primo trimestre 2022.Ledi Cigna per l'intero anno 2023 puntano a ricavi rettificatiad almeno 188 miliardi di dollari. Le prospettive per l'utile consolidato rettificato derivante dalle operazioni sono aumentate ad almeno 7,36 miliardi di dollari, ovvero almeno 24,70 dollari per azione.