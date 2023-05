Cina, settore terziario in calo a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di aprile, il comparto dei servizi registra una frenata. L'indicatoredella Cina Caixin/S&P Global è sceso a quota 56,4 punti, rispetto ai 57,8 di marzo.L'indice, per il quarto mese consecutivo, si conferma comunque al di sopra dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (inferiori ai 50 punti).Le stime degli analisti erano per una flessione fino a 57,3 punti.Il PMI Composite della Cina si è attestato a 53,6, in rallentamento rispetto ai 54,5 punti precedenti.