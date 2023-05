CNH Industrial, completata terza tranche buyback da 50 milioni di dollari

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha completato ladi dollari del suo programma di, che vale complessivamente 300 milioni di dollari.Lesono state effettuate dalla societàe vengono riportate dalla società in forma aggregata, sulla base di ordini immessi presso il broker, che ha preso le proprie decisioni autonomamente sulle tempistiche degli acquisti effettuati. Nel dettaglio, ilsono state acquistatead un, per un totale d circa 87.676 euro ed ilad un, che si traduce in un controvalore di 706.259 euro.Dopo gli acquisti annunciati oggi e considerando quelli precedentemente eseguiti nell'ambito della Terza Tranche,, pari a 50 milioni di dollari per un totale diacquistate.