Cofle, ricavi in crescita del 19,6% nel primo trimestre

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha chiuso ilcon unpari a 17,1 milioni di euro, in crescita del 19,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (14,3 milioni di euro). La crescita è stata trainata da entrambe le linee di Business (OEM e After Market)."Il gruppo è stato in grado di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato, anche nel mercato delle macchine elettriche e crescere nell'After Market grazie ad una pianificazione strategica che è stata in grado di superare le oggettive problematiche geopolitiche ancora in corso - ha commentato l'- Guardando al prosieguo dell'anno, continueremo a mantenere ilper ampliare il business dell’elettronica e della meccatronica e soddisfare la richiesta di soluzioni sempre più innovative"."Miriamo ad una maggiore ottimizzazione dei costi tramite l’imminente apertura di un nuovo plant logistico, che consentirà anche un migliore gestione delle scorte grazie all’implementazione di un software di AI per la previsione della domanda - ha aggiunto - Inoltre, sono i, mirate ad acquisire realtà aziendali che consentano di ampliare l'offerta sviluppando sinergie a livello di cross-selling e up-selling".