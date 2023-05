Covid, OMS dichiara finita emergenza: tre anni di sfide e cambiamenti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -di distanza da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza,dopo il focolaio originario di, oggi,A renderlo ufficiale è stato il direttore generale"momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere. Deve restare l'idea della potenziale minaccia di altre pandemie".e non vi erano morti dichiarati. In tre anni da qual momento il mondo si è capovolto:, aggiunge Ghebreyesus.Quindi un monito per ilma globalmente una mancanza di coordinamento potrebbe inficiare tali strumenti. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori".Inquasi: questo il bilancio globale al 3 maggio scorso, due giorni prima della dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria internazionale decisa dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Unamessi in campo daifinalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese arginando gli effetti negativi sul sistema economico. Tanto che proprio alledal Gruppo a sostegno delle imprese italianegiocando un ruolo fondamentale a sostegno del rilancio economico del Paese e della transizione ecologica delle imprese, a supporto del PNRR e dell’attuazione del Green New Deal. Sempre sotto il segno della vocazione iniziale di supportoCosì come fondamentale è stato il rnella gestione e nel superamento della crisi. In prima linea fin dalla prima ora,che ha voluto unirsi agli sforzi del Paese per affrontare e superare l' emergenza con una donazione (una delle più ingenti in Europa) didunque, neldi cui hanno beneficiato 16 strutture ospedaliere e 2 Covid Emergency Center. In particolare,nelnonché l’incremento strutturale di circa 500 nuovi posti letto principalmente di terapia intensiva e sub-intensiva. Inoltre, ha consentito finora una dotazione di oltre 1.900 apparecchiature medicali e diagnostiche indispensabili per la gestione dei pazienti:che sempre a marzo 2020, dunque, all'inizio di una battaglia che sarebbe durata tre anni, ha immediatamente avviatoper sostenere tre degli ospedali italiani all'epoca maggiormente coinvolti, sia in termini di assistenza ai pazienti sia di ricerca scientifica. Ogni euro donato dai dipendenti – annunciava il Gruppo in una nota –fino a un totale di 1 milione di euro dedicato a questa iniziativa. Questa iniziativa – spiegava il Gruppo – si aggiunge alla decisione di UniCredit Foundation di donare 200mila euro a favore della Fondazione IRCCS Ca' Granda di Milano, uno dei migliori ospedali pubblici in termini di ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova unità ospedaliera infettivologica e di supportare il progetto di ricerca infettivologica per migliorare la prevenzione e l’efficacia delle cure contro il nuovo coronavirus".profuso dahe hanno contribuito in maniera sostanziale alla gestione e oggi finalmente al superamento dell'emergenza con un fondamentale, dando vita a unain linea con gli obiettivi del