Covid, Oms: tornati alla normalità ma ci sono ancora criticità

(Teleborsa) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,ha dichiarato che "il trend attuale della pandemia ha permesso il ritorno allanella maggioranza dei Paesi, ma allo stesso tempo persistono alcunein merito all'evoluzione del virus che rendono difficile il poter prevedere le dinamiche future di trasmissione del virus o la sua stagionalità". Aprendo la riunione del, ha aggiunto che "è molto piacevole vedere che la tendenza alla diminuzione" dei decessi a causa del Covid-19 "è proseguita. Per ciascuna delle ultime 10 settimane, il numero di decessi settimanali segnalati è stato il più basso da marzo 2020".Ghebreyesus ha poi sottolineato come "la stanchezza da pandemia ci minaccia tutti. Siamo tutti stanchi di questa pandemia e vogliamo lasciarcela alle spalle. Ma questo virus - ha affermato - è qui per restare e tutti i paesi dovranno imparare a gestirlo insieme ad altre malattie infettive". A questo proposito, "lae il- ha avvertito - sono diminuiti in modo significativo in tutto il mondo, rendendo più difficile rintracciare varianti note e rilevarne di nuove".Proprio ieri, ha ricordato Ghebreyesus, "l'Oms ha pubblicato il, che delinea le azioni critiche in tutte ledella risposta: sorveglianza collaborativa, protezione della comunità, assistenza sicura, accesso alle contromisure e coordinamento delle emergenze"."I miei colleghi – ha concluso il direttore generale Oms – forniranno maggiori informazioni sulla situazione globale e sulla risposta globale. Forniranno inoltre informazioni sulle implicazioni normative delladello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale" per il Covid-19.