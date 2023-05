DBA Group, accordo per servizi di ingegneria alla genovese Duferco Energia

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha firmato unper l'affidamento deiper la realizzazione di aree di ricarica per veicoli elettrici in Italia.L'accordo quadro 2023-2025, siglato tramite la controllata DBA PRO, prevede l'erogazione di servizi di Ingegneria e Project Management Office per la realizzazione dellee si pone in continuità con i servizi erogati a partire dal 2022 per lo sviluppo della rete di ricarica nella regione Lombardia."Questi incarichi ci permettono non solo di essere fra i protagonisti dei cambiamenti che porteranno al potenziamento della e-mobility, ma anche di prendere parte alla promozione della crescita competitiva e lavorativa in Europa - commenta il- È un ulteriore passaggio nel nostro concreto impegno a favore della sostenibilità e della transizione energetica, che portiamo avanti nei vari ambiti di attività in cui siamo coinvolti".