Delta Air Lines riapre la rotta Venezia-Atlanta

(Teleborsa) - Riparte da lunedì 8 maggio il, operato da. La compagnia aerea americana aveva già riattiva quello con New York dal Marco Polo lo scorso 12 marzo.I voli Delta, operati in collaborazione connegli USA, nei Caraibi, centro e sud-America. Inoltre, Delta Airlines sta implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà disponibile su tutti i voli per l'Europa entro il 2024.