Digital Value pubblica prospetto informativo per uplisting su Euronext Milan

Digital Value

Equita SIM

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha comunicato che sono stati, nonché, il documento di registrazione, la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi (congiuntamente il), relativi all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie.agiscono in qualità di. Intesa Sanpaolo agisce anche in qualità di. BDO Italia è la società di revisione legale. La società è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di consulente legale, da BDO Italia e da PwC Capital Markets & Accounting Advisory Services in qualità di consulenti per il processo di translisting. Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie ha assistito i Co-Listing Agent.