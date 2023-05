Enel, fondo sovrano Norvegia vota contro Scaroni presidente

Enel

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro),di. Lo si legge sul sito del fondo, nella tabella che riassume le posizioni rispetto a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 10 maggio. Non sono indicate le motivazioni delle varie scelte.Il fondo della Norges Bank voterà invece, candidato presidente di Covalis, il fondo attivista che ha presentato una lista alternativa di amministratori indipendenti contestando il processo di nomine del governo. Per quanto riguarda la lista per il board, il fondo sovrano norvegese sosterrà quella di Assogestioni.