Francia, stabile la crescita degli occupati non agricoli

(Teleborsa) - Stabile la crescita degli occupati in Francia nel 1° trimestre dell'anno.Secondo la stima preliminare dell', il mercato del lavoro è stimato in crescita dello 0,2% dei posti di lavoro come nel trimestre precedente ed in linea con le stime degli analisti.L'è pari a +271.100 posti di lavoro, +1,3% che porta la forza lavoro ad un livello superiore ai livelli pre-crisi (1,2 milioni, di fine 2019, ovvero +5,8%).