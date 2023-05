Germania, crollano gli ordinativi industriali a marzo

(Teleborsa) - Crollano e più del previsto gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di marzo. Secondo l', si è registrato un calo degli ordinativi del 10,7% su base mensile, mentre il consensus era per una discesa del 2,2% dopo il +4,5% del mese precedente (dato rivisto da +4,8%).Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in calo dell'11% contro il precedente -6%.Nel dettaglio, glisono scesi del 6,8% rispetto al mese precedente, mentre quellihanno registrato un crollo del 13,3%.