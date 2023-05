Giornata da dimenticare per Wall Street. Timori su banche

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, il giorno dopo che la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti, come peraltro atteso dal mercato. La banca centrale americana ha aperto a una pausa nel rialzo dei tassi a causa dei segnali di rallentamento dell'economia. A tal proposito cresce la preoccupazione tra gli investitori per una nuova banca regionale USA in crisi, PacWest.Ilaccusa una discesa dello 0,86%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.061 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); come pure, in frazionale calo l'(-0,7%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,29%),(-1,26%) e(-1,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,34%),(+1,13%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,50%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.Al top tra i, si posizionano(+14,52%),(+6,76%),(+6,11%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 236K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,28 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%).