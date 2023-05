In crescita il Gruppo Sorinat, a marchio Conad

(Teleborsa) -Gruppo della grande distribuzione a marchiocon sede a, è un’eccellenza italiana dalle basi solide. È stato registrato nel corso del 2022 un incremento dela doppia cifra, del 45% rispetto all’anno precedente con oltre 350 collaboratori attivi. Sorinat è una realtà imprenditoriale dinamica, vicina al territorio, volta al miglioramento continuo in termini di produttività, sicurezza e sostenibilità. Al centro dellaun costante percorso di espansione, con l’apertura di altri 4 punti vendita in provincia di Catanzaro e l’acquisizione di nuovi immobili in Calabria.“La società sta compiendo dei miglioramenti continui in termini di efficienza, con un impegno verso l’eccellenza, sia dall’alto che dal basso”. Ha dichiarato, neo Amministratore Delegato del Gruppo, Dottoressa Commercialista con una grande esperienza in consulenza gestionale e revisione legale in importanti società, tra cui Deloitte ed Ernst & Young. È stata consulente del MEF, consigliere dell’Istituto Nazionale Revisori Legali e docente nell’area finance per conto di aziende leader, tra cui Tim Academy e Lactalis.Per De Angelis che insieme aiSusanna Scalise, Roberto Rettura, Salvatore Rettura e Antonello Scalise guida Sorinat, il team working è un elemento fondante, infatti “dall’incontro delle diverse sensibilità e dal lavoro di squadra l’azienda è diventata un aggregatore eccezionale di talenti”.La tradizionale attenzione ale ai, che da sempre hanno caratterizzato l’attività del Gruppo, porterà alla pubblicazione del primo. L’azienda è particolarmente attenta ai temi dell’efficientamento energetico, della sicurezza sul lavoro, della promozione territoriale e della parità di genere finalizzata alla progressiva emancipazione femminile. In tal senso, Sorinat ha già avviato il percorso per ottenere la certificazione di Genere, secondo lo standard internazionale UNI/PDR 125: 2022.Il Gruppo Sorinat si presenta sulforte della propria esperienza e delle proprie ambizioni. “Risultati economici, crescita patrimoniale, investimenti sostenibili nel tempo, senza dimenticare il territorio e l’inclusione sociale. La giusta alchimia di ingredienti per la grande distribuzione del futuro”, conclude De Angelis.