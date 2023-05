Intesa, Messina: lancio di Isybank previsto entro l'estate

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Il, con quasi 400 specialisti, è". Lo annuncia, CEO di, nel commentare i risultati al 31 marzo 2023 . "Prosegue con decisione il rafforzamento delle competenze digitali dell'attività core della banca - aggiunge - Continuiamo ad investire sulle leve della crescita, in particolare nell'innovazione tecnologica". Isybank è la nuova banca digitale del colosso italiano.Messina evidenzia che, nel secondo anno di esecuzione, "l: tutte le principali iniziative industriali sono ben avviate".I risultati positivi dei primi tre mesi dell'anno "ci consentono di" e inoltre "quest'anno potremo distribuire ai nostri azionisti 5,8 miliardi considerati: il dividendo di maggio, la seconda tranche del buy back, e l'acconto dividendo di novembre. Si tratta di risorse importanti, non solo per i nostri azionisti ma per l'economia del paese".Il CEO di Intesa Sanpaolo affronta anche l'ipotesi di un, in considerazione dei ricavi da margini di interesse in crescita, nell'attuale situazione di incremento dei tassi da parte della BCE. "Osserveremo con rispetto ogni decisione presa dal Governo - afferma - Allo stesso tempo auspichiamo che questi prelievi aggiuntivi, nel caso in cui nuove norme fiscali trovassero applicazione, vengano, quella della crescita delle, adottando misure a favore di chi si trova in maggiore difficoltà".Con riguardo ai risultati, parla di un 2023 che "si è aperto in maniera particolarmente positiva" e di un "grazie alla sua diversificazione e resilienza, alla capacità di migliorare in maniera significativa la qualità del credito e di gestire con flessibilità ed efficienza i costi operativi, incrementando progressivamente una patrimonializzazione ben superiore ai livelli richiesti"."Ildalla nostra banca - con una tradizionale forza nel settore commerciale e il posizionamento di rilievo nel wealth management - ci consente di, caratterizzato da tassi di interesse in crescita, e allo stesso tempo garantirà resilienza e redditività nei futuri scenari di interessi in calo", aggiunge.