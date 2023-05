Lavarsi le mani, Credem e Università Cattolica: per due italiani su tre è diventato importante con il Covid

Gruppo Credem

(Teleborsa) - Per quasi due italiani su tre (65%)è divenuto più importante con ilche ha portato ladi come la scarsadelle mani sia un importante veicolo di trasmissione dei germi. È quanto emerge da una ricerca che ha coinvolto 400 persone e svolta dall’il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione trae l’(ALMED) dell’sulla consapevolezza dell'importanza dell'igiene delle mani, condotta grazie alla collaborazione di specialisti della, sono stati presentati oggi in occasione della Giornata di sensibilizzazione sull’igiene delle mani (World Hand Hygiene Day - link), istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in un evento scientifico svolto presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma.L’arrivo del Covid e la paura delha modificato ledegli italiani: il 65% degli intervistati, infatti, con la pandemia ha iniziato a dare più importanza all'igiene delle mani e il 55% ha affermato di lavarsele più frequentemente da quando è comparso il Covid. Lagiornaliera del lavaggio delle mani è mediamente di 6,5 volte al dì, il 37% tra 4-7 volte al giorno e il 24% almeno 3 volte al giorno. Inoltre, quasi un italiano su cinque (19%) lava le mani oltre 10 volte al giorno. In particolare, tale pratica è più diffusa tra le donne (6,9 volte al giorno) rispetto agli uomini (6 volte al giorno) e i giovani sono tra i più attenti all’igiene delle mani: se le lavano in media 6,8 volte al dì fra i 18-44 anni (6,4 volte al dì tra i 45-64 e 6 volte al dì gli over 64).Ilè utilizzato dal 99% degli intervistati, con una maggiore diffusione del(87%) rispetto alla classica(32%). L’utilizzo dirisulta meno frequente: il 29% degli intervistati usa gel igienizzante e il 7% le salviette.Per il 50% degli intervistati il rischio maggiore di una cattiva igiene delle mani è la possibile trasmissione dida una parte sporca del corpo a una parte pulita, per il 40% il maggiore rischio è il passaggio di germi a soggetti fragili.Dall’indagine, condotta dai ricercatori dell’Università Cattolica e dall’istituto Bilendi e incon gli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è tuttavia emerso che solo il 13% delle persone è a conoscenza dell’esistenza di una giornata mondiale dedicata all'igiene mani e che solo metà del campione ripone attenzione anche all'igiene delle unghie quando si lava le mani. Inoltre, il 63% delreputa locome possibile veicolo didi germi, ma solo il 18% si lava le mani dopo il suo utilizzo e meno della metà degli intervistati (il 40%) disinfetta il proprio smartphone con prodotti specifici.L’indagine suggerisce anche che il mezzo di comunicazione più efficace per lae l’informazione sui temi della cura e dellaè laindicata dal 69% del campione: il 58% della popolazione under 44 anni e il 79% degli over-65. Al secondo posto vi sono i social, indicati dal 36,5% degliil 51% degli under 44 e il 21% degli over 65. Al terzo posto vi è il rapporto diretto con medici e operatori (20,5%).“Questa iniziativa rappresenta per il Gruppo Credem, e per l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, un’importante occasione per collaborare alla promozione su larga scala di temi spesso sottovalutati come, ad esempio, i comportamenti legati alla prevenzione, che in questo caso passano attraverso semplici gesti come il lavaggio delle mani. Crediamo che il nostro impegno sia non soltanto fare banca, occupandoci della tutela dei risparmi e dei progetti delle famiglie e delle imprese, ma anche favorire un’informazione sempre più consapevole su questi argomenti di rilevanza sociale, a partire dai nostri colleghi, sino ad arrivare a sensibilizzare il maggior numero di persone possibile per incidere realmente nella società”, ha dichiaratoResponsabile corporate governance e relazioni esterne di Credem.“Sempre più la comunicazione della salute non passa solo dalla relazione con i professionisti, ma è oggetto di conversazioni fra pari, sui social media e nei media broadcast. Lo studio di questi fenomeni necessita di essere supportato da un dialogo sempre più profondo fra esperti della comunicazione e professionisti del settore sanitario”, ha dichiaratoCoordinatrice dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future.“L’attenzione degli Operatori del Policlinico Gemelli all’igiene delle mani come essenziale strumento di Prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza è cresciuta negli ultimi anni, consolidando un clima di responsabilità, collaborazione e consapevolezza del ruolo che ciascuno può e deve svolgere per salvare le vite dei pazienti a rischio con un gesto così semplice ma essenziale. La compliance, infatti, cresce di anno in anno, consentendoci di porre obiettivi sempre più ambiziosi ma realistici, poiché si lavora in Team e si ascoltano e valorizzano le esperienze e il sentire di tutti. La collaborazione con l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future ci consente di estendere questo clima alla società civile, con l’obiettivo di un’educazione trasversale di cui tutte le persone beneficeranno, soprattutto i più fragili”, ha dichiaratoProfessore Associato di Igiene all’Università Cattolica, campus di Roma e Direttore UOC Igiene Ospedaliera Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.Una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, ma con un’elevata importanza inl’igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno. Secondo i dati dell’OMS ogni anno nel mondo centinaia di milioni di pazienti sono colpiti da infezioni correlate alla pratica sanitaria. Molte di queste sarebbero evitabili se glisi attenessero alper una corretta igiene delle mani. Infatti, si stima che l’igiene delle mani, se eseguita regolarmente e correttamente – prima e dopo ogni contatto con un paziente, meglio se usando un gel alcolico che è più efficace di un normale detergente – riduca lemediamente dal 10% al 50%.