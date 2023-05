LVenture Group, ricavi in crescita del 6% nel primo trimestre

LVenture Group

(Teleborsa) -, holding di Venture Capital quotata sul mercato Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 1,6 milioni di euro, superiori del 6% rispetto al 31 marzo 2022 (1,5 milioni). Hanno inciso positivamente i ricavi dalle attività di Open Innovation, tra cui la partnership con Leonardo per Business Innovation Factory (BIF), gli Acceleratori Verticali Zero (Cleantech) e Argo (Traveltech), i programmi di innovazione svolti per FS e la partecipazione al Rome Technopole promosso dal MUR.Ilè pari a 30,2 milioni di euro (+1% rispetto a 29,9 milioni al 31 dicembre 2022). Ilrisulta essere in pareggio (10 mila euro), rispetto a 0,7 milioni del primo trimestre 2022."Il primo trimestre del 2023, ha visto una crescita dei ricavi pari al 6% rispetto al primo trimestre del 2022, grazie a un forte contributo legato alle, con un fatturato in incremento del 63% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha commentato l'"L'attività operativa ha mostrato, ai quali si somma la recente exit dalla startup Filo - ha aggiunto - In un contesto di mercato globale del Venture Capital condizionato da noti eventi macroeconomici, LVenture Group supporta attivamente le startup di portafoglio per la massimizzazione del valore e sta incrementando le attività di advisory che vedono la società tra i principali abilitatori di innovazione delle maggiori corporate internazionali".