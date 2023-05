Operazione trasparenza, Mimit: "Pubblicato l'elenco dei tavoli di crisi"

(Teleborsa) - "È da oggi online l'presso il Dicastero: la tabella riporta i 34 tavoli ministeriali ad oggi attivi e i 23 dossier in via di progressiva risoluzione, per i quali è disposto un monitoraggio". È quanto comunica ilin una nota. "La pubblicazione di oggi – evidenzia il Mimit – segna una vera e propria 'operazione trasparenza' del Ministero, che per la prima volta rende pubbliche le informazioni relative alle vertenze. Sul sito è infatti riportato un elenco puntuale dei tavoli di crisi attivi e in monitoraggio: un resoconto che favorirà una maggior trasparenza sull'attività svolta e sui risultati ottenuti dalla Struttura competente della gestione delle crisi di impresa".– spiega la nota – avviene nei casi di crisi delle aziende di rilevanza strategica per l'industria italiana, con pesanti ricadute occupazionali e ha l'obiettivo di salvaguardare il tessuto produttivo e sociale che sostiene il sistema economico nazionale., su proposta degli organi sociali dell'impresa interessata, dei creditori, delle Amministrazioni nazionali e regionali o delle organizzazioni sindacali o datoriali nazionali e solo a seguito di determinati requisiti tra cui il numero di dipendenti assunti in Italia non sia inferiore a 250, l'impresa abbia sede in più di una regione o rappresenti un rilevante interesse nazionale in quanto detiene beni e rapporti di rilevanza strategica o sia titolare di marchi d'impresa iscritti nel registro di marchi storici.