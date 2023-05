Prisa, Vivendi autorizzata ad aumentare partecipazione

Prisa

(Teleborsa) -, società spagnola attiva nel settore dei media, ha comunicato che il proprio azionistaha ottenuto l'nel capitale sociale, mediante conversione di tutte le obbligazioni convertibili di cui è proprietario.Queste obbligazioni sono state sottoscritte da Vivendi nell'ambito dell'offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie nel febbraio 2023. L'importo nominale complessivo dell'emissione è stato di 129.999.500 euro e il, attualmente in corso, ha avuto inizio il 1° maggio 2023 e terminerà il 10 maggio 2023.La conversione da parte di Vivendi delle obbligazioni sottoscritte comporterà, nell'ipotesi finale di conversione totale da parte di tutti gli obbligazionisti, un incremento della partecipazione del gruppo francese in Prisa al. Tale partecipazione raggiungerebbe un massimo provvisorio delnel caso in cui Vivendi fosse l'unico sottoscrittore ad aver esercitato il proprio diritto di conversione volontaria..