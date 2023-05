Rigassificatore Piombino, Eni: arrivato primo carico di GNL

Snam

(Teleborsa) - Sono statenel nuovo terminaledi, che ha una capacità complessiva di trattamento di 5 miliardi di metri cubi all'anno, pari al 7% del fabbisogno italiano. Lo comunica, spiegando che il carico è stato, uno dei siti di approvvigionamento di GNL su cui Eni ha investito con l'obiettivo strategico di accrescere il portafoglio integrato di gas liquefatto.Eni ha acquisito capacità di rigassificazione nel terminale di Piombino nell'ambito dellaattraverso il gas di propria produzione internazionale, facendo leva sulle consolidate relazioni con i paesi produttori in cui Eni opera e sull'approccio di sviluppo fast-track dei progetti aumentando i volumi di gas disponibili da Algeria, Libia e Italia e incrementando i carichi di GNL da Egitto, Congo, Qatar, Angola, Nigeria, Indonesia e Mozambico.La nuova capacità di rigassificazione "contribuirà aal 2024-2025 e ad aumentare la disponibilità di gas per il paese con potenziale beneficio in termini di prezzi e competitività del sistema economico industriale italiano", si legge in una nota.