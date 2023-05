Terna, CFO: impegnati in aiutare paese nella transizione, nuova AD porta competenze

Terna

(Teleborsa) - "Valutare il potenziale impatto del cambiamento di management è molto semplice., aiutando il paese in questo difficile processo". Lo ha affermato, Chief Financial Officer di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2023 . Gli analisti hanno chiesto conto del cambio del vertice, con Giuseppina Di Foggia (attuale numero uno di Nokia in Italia) che prenderà il posto di Stefano Donnarumma nella carica di AD."Come parte del management team, sono consapevole delle grandi responsabilità che abbiamo, ma posso dire che la, e quindi sono sicuro che Terna rafforzerà il suo ruolo di gestore del passaggio al sistema elettrico del futuro", ha aggiunto.