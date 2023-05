Wall Street in rialzo dopo risultati Apple e dati mercato del lavoro

Apple

(Teleborsa) -, dopo chead aprile. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics , le buste paga non agricole sono aumentate di 253.000 unità il mese scorso, rispetto a una lettura rivista al ribasso di 165.000 nel mese di marzo. Gli analisti avevano previsto, in media, che la cifra sarebbe arrivata a 180.000.Tra le notizie positive c'è la, che ha comunicato risultati migliori del previsto, aiutata dallee dalle notevoli incursioni in India e in altri nuovi mercati. Il management ha anche notato che i margini di profitto lordo per il trimestre in corso dovrebbero essere migliori delle previsioni sul miglioramento dei problemi della catena di approvvigionamento.L'attenzione continua a essere alta sul, e in particolare su alcunicome, che oggi rimbalzano dopo forti perdite.Tra le altre, spiccano quelle di, che ha registrato una maxi perdita nel 1° trim 2023 ma segnalato spunti positivi dallo streaming, e, che ha aumentato la guidance 2023 dopo un primo trimestre positivo.Ilmostra un guadagno dell'1,24% sul, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,48% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il(+1,7%); sulla stessa tendenza, balza in alto l'(+1,59%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,68%),(+2,39%) e(+2,08%).Tra i(+4,62%),(+2,65%),(+2,28%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Tra i(+6,43%),(+5,56%),(+5,18%) e(+4,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,88%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%. Tentenna, che cede l'1,12%.