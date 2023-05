Wall Street in rialzo dopo trimestrale Apple e dati mercato del lavoro

Apple

(Teleborsa) -, dopo chead aprile. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics , le buste paga non agricole sono aumentate di 253.000 unità il mese scorso, rispetto a una lettura rivista al ribasso di 165.000 nel mese di marzo. Gli analisti avevano previsto, in media, che la cifra sarebbe arrivata a 180.000.Il rapporto sul mercato del lavoro arriva dopo che ladi 25 punti base come previsto mercoledì, con il presidente Jerome Powell che ha affermato che è troppo presto per dire con certezza che il ciclo di rialzo dei tassi è terminato.Tra le notizie positive c'è la, che ha comunicato risultati migliori del previsto, aiutata dallee dalle notevoli incursioni in India e in altri nuovi mercati. Il management ha anche notato che i margini di profitto lordo per il trimestre in corso dovrebbero essere migliori delle previsioni sul miglioramento dei problemi della catena di approvvigionamento.L'attenzione continua a essere alta sul, e in particolare su alcunicome. Quest'ultima ha smentito le indiscrezioni della stampa finanziaria che suggerivano chestava esplorando una potenziale vendita.Ieri, ial 3 maggio hanno mostrato una correzione dei prestiti di emergenza di -74 miliardi, con il ricorso alla finestra di sconto in calo di -68,5 miliardi a 5,3 miliardi e l'utilizzo del Bank Term Funding Program in flessione di -5,5 miliardi a 75,7 miliardi. "L'ampia contrazione dei prestiti è dovuta al contributo negativo collegato a First Republic, che a fine marzo deteneva 63 miliardi di prestiti dalla finestra di sconto e 14 miliardi dal BTFP - fanno notare gli analisti di- Nel complesso quindi".Tra le altre, spiccano quelle di, che ha registrato una maxi perdita nel 1° trim 2023 ma segnalato spunti positivi dallo streaming, e, che ha aumentato la guidance 2023 dopo un primo trimestre positivo., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,42%, a 33.599 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,27% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.113 punti. Sale il(+0,87%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,26%).