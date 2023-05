Tyson Foods abbassa guidance dopo trimestre inferiore alle attese

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha registratopari a a 13.133 milioni di dollari nel(terminato l'1 aprile 2023), rispetto ai 13.117 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. I volumi sono aumentati del 3,3%, mentre il prezzo medio è diminuito del 3,2%. Laè stata di 49 milioni di dollari, in calo del 104% rispetto all'anno precedente.L'è stato di -0,28 dollari, in calo del 112% rispetto all'anno precedente. L'è stato di -0,04 dollari, in calo del 102% rispetto all'anno precedente e inferiore rispetto alle aspettative degli analisti di un utile di 80 centesimi per azione."Sebbene, abbiamo una forte strategia di crescita in atto e siamo fiduciosi sulle nostre prospettive a lungo termine - ha affermato il CEO Donnie King - Abbiamo assistito a ottime prestazioni nel nostro business degli alimenti di marca e continuiamo a essere focalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti e pianificare il futuro con loro".Il produttore di carne statunitense prevede oracomprese tra 53 miliardi e 54 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 55-57 miliardi di dollari. La società ha anche abbassato le sue aspettative di margine operativo rettificato per il 2023 per tutti i suoi segmenti primari (manzo, maiale e pollo).