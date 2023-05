Valsoia, ricavi in aumento del 9,5% nel primo trimestre 2023

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha registratoper 24,5 milioni di euro nel, rispetto a 22,4 milioni di euro del pari periodo 2022. L'incremento è pari a 2,1 milioni (+9,5%) rispetto all'esercizio precedente, che aveva già registrato un incremento del +8,9% sul pari trimestre 2021."In questo primo trimestre abbiamo migliorato i ricavi di entrambe le nostre divisioni - food salutistico e food tradizionale - in unsia per la contrazione dei consumi nei mercati alimentari, sia per gli ancora elevati e crescenti costi di approvvigionamento di materie prime, packaging e servizi", ha commentato il"Le vendite all'estero continuano a darci soddisfazione, anche a seguito della presenza diretta in alcuni mercati, stimolandoci sempre maggiormente a velocizzare il processo di internazionalizzazione della nostra società - ha aggiunto - Ildella società rimarranno la priorità anche per tutto questo 2023".La(PFN), in data 31 marzo 2023, risulta positiva per 22,6 milioni di euro. Al netto dell'effetto dell’applicazione dell'IFRS 16 al 31 marzo 2023, la stessa PFN è pari a 24,9 milioni.Con riferimento all'outlook, Valsoia afferma che nel corso del mese diil trend dei ricavi è proseguito positivamente per effetto sia dellaconsegnati alla Grande Distribuzione che dell'a parziale copertura degli extra costi previsti nei budget dell'anno.