Tim Brasil, risultati in crescita nel 1° trimestre: ricavi +20,2%

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, controllata brasiliana del, ha chiuso iled un utile netto normalizzato cresciuto del 4,3% a 437 milioni di real.isultano inrispetto al pari periodo del 2022 al, mentresi è attestato a 2,612 miliarid real, in, grazie anche all'acquisizione di Oi, che è stata completata al 100%. I clienti sono cresciuti del 18% a 61.721 unità, mentre i ricavi normalizzati della divisione sono cresciuti del 21,1% a 5,193 miliardi. Il fisso segna una buona crescita dei ricavi del 6%, di cui il fatturato in UltraFibra risulta in aumento del 9,4%. I ricavi da prodotti fanno segnare un +21%.TIM Brasil mantiene la leadership per la copertura in 4G (5.397 città connesse), mentre vanta anche una forte presenza nel 5G (45 città collegate).