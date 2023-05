Export italiano in Cina: con Alibaba vola a 5,4 miliardi di euro nel 2022

(Teleborsa) - Per la prima volta dall'inizio della sua attività in Italia, ilha stimato il contributo alla crescita delle società italiane e all'export del nostro Paese attraverso i marketplace che consentono ai brand italiani di intercettare la domanda crescente per i loro prodotti verso un mercato irrinunciabile ma competitivo come la Cina. Secondo un'solo nel 2022 il giro d'affari sviluppato complessivamente dalleTmall e Tmall Global, ma anche su Kaola e nella catena di supermercati automatizzati Freshippo e Taobao Global, ha raggiunto i, un dato equivalente a circa un terzo del valore dell'export italiano in Cina. Un dato che consegue a una crescita importante, pari al 140%, proprio negli anni contrassegnati dalla pandemia, ovvero tra il 2019 e il 2022. L'analisi è stata illustrata oggi a Milano nel corso dell'eventoorganizzato da, azienda tecnologica globale, per celebrare il successo dell'esperienza in Italia a distanza di sette anni dall'avvio dell'attività nel nostro Paese e presentare le direzioni per nuove opportunità a vantaggio delle aziende italiane.L'analisi condotta da SDA Bocconi evidenzia inoltre ungenerata in Italia, grazie allo sviluppo di nuove opportunità di business che è favorito dal modello di e-commerce e dalle opportunità di digital marketing create nell'ambito dell'ecosistema di Alibaba."La presenza ormai consolidata di Alibaba in Italia – ha dichiarato il– è un esempio virtuoso di come sia possibile una partnership reciprocamente vantaggiosa tra un grande gruppo internazionale e le imprese del nostro paese. In questi anni il network che si è creato è cresciuto insieme: da un lato Alibaba è riuscita a far crescere il proprio marketplace e le vendite, dall'altro i nostri produttori hanno avuto una grande vetrina e un canale per far conoscere il Made in Italy. Anche in un momento di crescenti tensioni a livello internazionale,l'interscambio commerciale tra i Paesi continua all'interno di percorsi definiti, creando ricchezza ma anche conoscenza reciproca. Per questo speriamo e confidiamo che la collaborazione tra Alibaba e le imprese italiane prosegua e cresca ancora di più, nel reciproco interesse"."Siamo in Italia da oltre sette anni e abbiamo costruito con migliaia di aziende del nostro Paese un rapporto di forte collaborazione, che ci ha aiutato a comprenderne il potenziale, le sfide, le ambizioni. Siamo felici – ha dichiarato il– di quello che abbiamo realizzato ad oggi, un vero e proprio ecosistema locale per consentire al mondo delle imprese italiane di comprendere e valorizzare le opportunità dei marketplace di Alibaba per l'export in tutto il mondo. L'Italia è il secondo paese per valore dell'export in Europa e ha un enorme potenziale per raggiungere una posizione di leadership velocemente. Una grande opportunità viene naturalmente dalla Cina, che è per le aziende italiane di fatto un mercato ancora da esplorare, ma in generale il commercio digitale spalanca un mondo di possibilità su scala globale. I 5,4 miliardi di giro d'affari generato dalle aziende italiane sulle nostre piattaforme B2C in Cina ci inorgoglisce più che mai, certi di aver contribuito alla crescita del Made in Italy in Cina. Ribadiamo oggi il nostro primato di partner tecnologico ideale per questa sfida e guardiamo ai prossimi sette anni con ottimismo, rafforzati da una visione condivisa con tutte le aziende in Italia che collaborano con noi".Nel corso dell'evento,per la leadership conseguita nell'efficacia delle proprie strategie di espansione.T.E.R. Termo Elettrica Ravasi (categoria: attrezzature/forniture elettriche); Ursini (categoria: food & beverage); De Roccis (categoria: food & beverage); Webidoo (categoria: partner/channel).Zuccari (categoria: integratori alimentari); Bialetti (categoria: Home).Tra le imprese che più a lungo hanno lavorato insieme ad Alibaba, vi è anche il conglomerato del lussotitolare di famosi marchi di lifestyle come Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. "L'imprenditorialità oggigiorno si basa su due elementi essenziali. Da una parte –ha affermato nel corso del suo intervento– la tradizione, il saper fare, la grande qualità e i valori che sono alla base del DNA di ogni azienda. Dall'altro lato, complementare, la capacità di sapere innovare pur rimanendo fedeli alla propria unicità, e anzi sforzarsi di comunicare questa unicità ai consumatori di oggi e di domani, tramite nuovi canali e formati. La nostra esperienza in Cina con Tmall (Alibaba) è stata quella di un'avventura condivisa alla scoperta di un mercato affascinante e per certi versi complicato, ma certamente irrinunciabile per il mondo del lusso e della moda. E il tema dell'evento di oggi, l'internazionalizzazione in chiave digitale, sottolinea di nuovo l'importanza per aziende ed imprenditori di guardare sempre avanti, con fiducia, approcciando strade nuove e diverse per continuare a portare il Made in Italy lontano nel mondo".