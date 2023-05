Positivo il comparto digital, con indicazioni di stabilità nel 2023

FTSE Italia All-Share Technology

(%) FTSE Italia All-Share Technology 142.785,00 -14,61 16,13 6,78 124.890,00 178.085 2,1582 EURO STOXX Technology 832,04 -3,44 22,01 15,39 713,39 880,73 1,8465 S&P 500 Information Technology 2.650,58 5,8 25,04 7,68 2.108,95 2.674,37 1,8386

Società Ricavi 2022 Var % vs 2021 EBITDA 2022 Var % vs 2021 Reply 1.891,0 27,45 340,3 29,50 Sesa (9 mesi) 2.154,7 23,89 155,9 25,21 Tinexta 357,2 18,44 86,3 21,00 Digital Value 708,5 27,00 73,6 28,00 Seco 200,9 78,89 40,6 125,12 Alkemy 106,6 11,96 11,0 16,33 FOS 21,6 22,53 3,9 22,85

P/E Dividend Yield

Importo Dividendo 2022 (€ per azione)

(€ per azione) Reply 20,2 0,97 1 Sesa 20,01 0,82 0,9 Tinexta 15,63 2,75 0,51 Digital Value 18,85 1,32 0,85 Seco 47,2 - - Alkemy 10,67 - - FOS 17,7 - -

Titoli Prezzo

Capitalizzazione

Perf. 1 mese

Perf. 3 mesi

Perf. 6 mesi

(%) Reply 103,4 4.137.655.302 -7,1 -16,95 -9,3 Sesa 108,5 1.835.377.570 -7,97 -17,24 -2,95 Tinexta 18,1 940.616.028 -9,5 -28,91 -15,74 Digital Value 64,5 676.448.692 -4,73 -12,72 -5,01 Seco 4,422 626.430.293 -12,69 -19,45 -23,16 Alkemy 11,26 74.152.612 -10,21 -17,81 -1,23 FOS 3,42 25.799.524 -10 -13,85 12,13

(Teleborsa) - Il settore tecnologico italiano ha avuto un andamento positivo nella seconda metà del 2022. L’indicemostra un andamento rialzista ed è cresciuto dai minimi di marzo 2020, visti in area 52.860 punti, fino ai massimi di marzo 2023, individuati in area 177.900 punti.Attualmente le quotazioni si muovono in area 141.640 punti e hanno ripiegato dai massimi recenti, per smaltire l’eccesso di ipercomprato accumulato.L', unità di misura utilizzata dalla Commissione Europea per monitorare il livello di digitalizzazione dei Paesi EU, ha collocato l'Italia in coda alla distribuzione di prodotti e servizi digitali, con un significativo gap da colmare rispetto alla media EU e verso peers diretti come la Francia e Germania.Tuttavia, l', ponendo le basi per un percorso di recupero nei prossimi anni e aspettative di crescita sostenuta.In particolare,prevedono un. All’interno del comparto digital, la crescita più forte è prevista per le società che si occupano della gestione dei servizi digitali, con un tasso medio del 15,46%.hanno avuto un 2022 molto positivo, con risultati in forte crescita, trainate anche dal forte aumento dell’inflazione.(dati in milioni di Euro). Quest’ultimo aspetto è stato molto apprezzato dal mercato, visto che parliamo di aziende del settore tecnologico che non sono abituate a distribuire una remunerazione ai propri azionisti.In termini di multipli di mercato, i valori sono contenuti e sotto la media delle aziende del mercato europeo., le quotazioni dei titoli hanno ripiegato su valori più bassi, a causa delle guerra russa e delle tensioni geopolitiche mondiali, con gli investitori istituzionali che hanno preferito spostarsi su asset class con una volatilità più ridotta., ma il continuo aumento dei tassi d’interesse, sta creando le condizioni di possibili spostamenti della liquidità su classi d’investimento più convenienti in termini di rischio/rendimento.In sintesi, gli investitori istituzionali guardano con maggiore interesse i titoli obbligazionari corporate e governativi, che offrono rendimenti interessanti, e trascurano i titoli azionari più rischiosi.