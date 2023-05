730 precompilata, tutto pronto per l'invio: ecco come muoversi

(Teleborsa) -. Si è ufficialmente aperto questo pomeriggio illa dichiarazione, che potrà essere integralmenteed inviata successivamente. Sarà possibile infatti: dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni, passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali.per predisporre i modelli di quest’anno - spiega l'Agenzia delle Entrate - e per semplificare l’adempimento per i cittadini. Da quest’anno una: è possibile affidare la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia con una sempliceIlper inviare il 730 è, mentre per Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.È adesso aperto il canale per inviare i modelli 2023. Per accedere al servizio, disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia, è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Online anche una guida - pdf aggiornata con le info più utili per muoversi all’interno della procedura. Anche il sito di assistenza dedicato www.infoprecompilata.it è ricco di informazioni e contenuti sulle principali novità e le scadenze della stagione 2023.Da quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia ad operare online nel suo interesse in maniera ancora più semplice: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, già dallo scorso anno è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un tutorial dedicato illustra le modalità per delegare la persona di fiducia.All'interno die modelli è presente già oltre 1 miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi. New entry 2023, tra le altre, le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”.