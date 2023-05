Caleffi, assemblea approva bilancio e assegnazione gratuita di azioni. Eletto CdA

Caleffi

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, hadi esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando la seguented'esercizio, pari a 1.890.996,29 euro: 94.549,81 euro a riserva legale; 1.796.446,48 euro a riserva straordinaria.I soci hanno anche approvatonella misura di 1 azione propria ogni 56 azioni possedute da ciascun azionista. Il pagamento, previo stacco della cedola n. 10 previsto per il 22 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023, avverrà il 24 maggio 2023 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.L'assemblea, dopo aver determinato in 7 il numero dei membri delche resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 - sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di 9.110.884 azioni pari al 58,3% del capitale - haconsiglieri: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Davide Borlenghi Garoia e Ida Altimare.Il consigliereè stata nominata, per tutta la durata del mandato consiliare,del Consiglio di Amministrazione.