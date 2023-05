Gefran, utile in calo in 1° trim. Rallentamento domanda riduce visibilità

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso ilconpari a 36,1 milioni di euro (+2,5% rispetto al 31 marzo 2022) e unpositivo per 8,2 milioni di euro (con un'incidenza del 22,8% sui ricavi), in contrazione di 0,4 milioni rispetto al dato del 31 marzo 2022 (quando ammontava a 8,6 milioni con un'incidenza sui ricavi del 24,5%).Ilè positivo per 3,9 milioni di euro. Rispetto al 31 marzo 2022, quando il dato era positivo per 4,8 milioni, si rileva una diminuzione di 0,9 milioni che attiene prevalentemente alla diminuzione del risultato da attività operative continuative.Laal 31 marzo 2023, positiva e pari a 25,5 milioni di euro, si confronta con quanto rilevato a fine 2022, quando era positiva per 24,3 milioni di euro."I risultati del primo trimestre sono, se si considera il rallentamento della domanda, originato soprattutto dal mercato cinese, e l'incremento dei costi operativi sostenuti per lo sviluppo commerciale e tecnologico", ha commentato l'"Le, che hanno caratterizzato i recenti esercizi,e hanno un minore impatto rispetto allo scorso anno - ha aggiunto - Sono tre le priorità del gruppo: lo sviluppo commerciale nei principali mercati geografici serviti; l'evoluzione della gamma dei prodotti per ampliare i settori di applicazione; la realizzazione degli investimenti per incrementare ulteriormente l'efficienza dei processi industriali"."Il rallentamento della domanda haper i prossimi mesi, ma il management ha già dimostrato di sapere affrontare queste fasi - ha proseguito - Prevediamo pertanto, nel secondo trimestre, una crescita dei ricavi rispetto al 2022 percentualmente analoga al primo trimestre. Resterà positiva anche la marginalità, pur in presenza dell'aumento dei costi operativi".