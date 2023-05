Iveco, Marx: "fermamente impegnati a continuare ad andare oltre l'ovvio"

(Teleborsa) - "Il primo trimestre del nostro "Anno di trasformazione 2" si è appena concluso con, nonostante le continue interruzioni della catena di fornitura e la carenza di componenti che hanno colpito in particolare il nostro segmento di autocarri leggeri in questo trimestre. Di conseguenza, i prodotti non finiti sono rimasti nel nostro magazzino per un importo pari a circa 330 milioni di euro, con un impatto negativo sulla nostra performance del Free Cash Flow trimestrale; ma, come abbiamo dimostrato lo scorso anno, lo recupereremo durante il resto dell'anno, prevedendo che tali interruzioni della catena di approvvigionamento continuino per tutto l'anno". Lo ha affermato, durante la conference call con gli analisti di presentazione dei risultati del primo trimestre dell'anno."Il nostro segmento di autocarri pesanti - continua il CEO - è stato redditizio per l'EBIT nell'ultimo trimestre. Questo importante traguardo è la conferma che. Con il lancio del MY '24 in tutti i nostri segmenti Truck e Bus alla fine di quest'anno, aggiorneremo ulteriormente anche la nostra presenza di autocarri pesanti, includendo le ormai consolidate versioni elettriche con alimentazione elettrica a batteria e celle a combustibile, continuando lo stesso andamento positivo che contribuirà in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi di Gruppo a medio e lungo termine"."Quando guardiamo alle nostre performance finanziarie - sottolinea Marx - i ricavi consolidati sono aumentati dell'11,5% e il margine EBIT rettificato consolidato è stato del 4,8%, in aumento di 150 punti base rispetto allo scorso anno, nonostante le già citate continue interruzioni della catena di fornitura. Lasciatemi solo dire che, consentendoci di affrontare qualsiasi cosa incontriamo mentre continuiamo il nostro percorso di trasformazione, miglioramento della redditività e transizione energetica in tutte le nostre attività industriali"."Manteniamo comunque une ai nostri obiettivi di medio periodo. Di certo non lo cambieremo ora. Come ho accennato durante l'annuncio degli utili per l'intero anno,. Tutti insieme rimarremo concentrati su ogni passo successivo, mirando sempre ad andare oltre, ad assumerci la responsabilità e a collaborare per vincere, ogni singolo giorno", conclude il top manager.