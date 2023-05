Iveco, Marx: resteremo azionisti di Nikola

Iveco

(Teleborsa) - L'attuale capacita' dell'impianto e' di 1.000 veicoli all'anno su un turno, o 3.000 in totale all'anno allo stato attuale, e potrebbe essere aumentata fino a quasi 10mila veicoli all'anno, su tre turni", ha concluso Marx.La decisione di acquisire il 100% della jv con Nikola in Europa "è statadopo numerosi traguardi completati con successo ed è governata da una "convinzione condivisa" circa la necessità di aumentare la nostra attenzione sia geografica che di prodotto, pur continuando la nostra partnership di successo con la fornitura reciproca di componenti e Servizi. Lo ha detto il CEO didurante la call sui conti del primo trimestre "Il Gruppo Iveco continuerà anche in futuro ad essere azionista di Nikola Motor. D'ora in poi, il Gruppo si concentrerà prevalentemente sul mercato europeo e sulle configurazioni dei veicoli europei, continuando la sua strategia di essere un pioniere nel segmento degli autocarri pesanti elettrici a batteria e a celle a combustibile" - aggiunge il CEO -. "I prodotti realizzati dallo stabilimento di Ulm, in Germania, saranno marchiati IVECO, pur mantenendo il riferimento al marchio Nikola su alcuni componenti e parti chiave del veicolo"."L'aumento degli investimenti e i successivi requisiti di finanziamento saranno coperti dagli investimenti di 4,1 miliardi di euro indicati nel Piano industriale" - ha spiegato Marx -. "L'attuale capacità dell'impianto è di 1.000 veicoli all'anno per turno, o 3.000 in totale all'anno allo stato attuale, e potrebbe essere aumentata fino a quasi 10mila veicoli all'anno, su tre turni, aggiungendo i restanti 2/3 dell'impianto attualmente utilizzato dal business Magirus. Indicativamente, il tempo necessario per realizzare tale aumento di capacità sarebbe di circa 18-24 mesi poiché operiamo già in una storica fabbrica di autocarri pesanti in Germania".Marx conclude aggiungendo cheche interessano specificamente il nostro segmento di autocarri leggeri, "durante il resto dell'anno. Contiamo di mantenere e consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership nei veicoli commerciali leggeri con il lancio del nostro eDAILY per il quale abbiamo già raccolto circa 1.000 ordini, di cui 200 come prima tranche dei 2mila e-daily parte del protocollo d'intesa firmato con Petit Forestier in Francia e continuando a migliorare la nostra quota di mercato negli autocarri pesanti trimestre su trimestre".