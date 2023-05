Mediobanca, Nagel: "Contiamo si superare ampiamente obiettivo Piano"

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con risultati record e superiori alle attese e, stando a quanto confermato dall'Amministratore delegatoche era molto ambizioso" e "lo è stato ancora di più per gli incidenti di percorso che si sono stati in questi anni".indica un volume di, superiori ai 3 miliardi previsti dal piano 2022-2023ed un risultato operativo risk adjusted di 1,5 miliardi in crescita di oltre il 15%., ha aggiunto il numero uno di Piazzetta Cuccia durante la conference call con gli analisti.L'Ad ha parlato anche della, che avrà all'ordine del giorno anche il, alla luce dei recenti movimenti nell'azionariato e della crescita della partecipazione deldella banca, dietro Delfin che detiene il 19,8%. "Lavoriamo con tutti gli azionisti per avere un buon risultato alla prossima assemblea", ha affermato ,'Ad, annettendo che. "Continuiamo a confrontarci con gli investitori, con tutti i tipi di azionisti, per capire cosa possiamo fare per migliorare", ha aggiunto Nagel."A noi compete la gestione del gruppo e il nostro compito - ha detto rispondendo ad una domanda sull'aumento della quota di Caltagirone - è quello di tentare die incentivare un", mentre il compito del management è quello di "gestire la società rimanendo focalizzati sugli obiettivi e non distratti da altri tipi di iniziative".A proposito delladelle banche, il manager ha affermato che "lein un momento di stretta della BCE. Il manager ha poi aggiunto che "Le banche italianedove non sono stati applicati tassi negativi alla clientela in Italia, mentre nel centro e nord Europa molti istituti hanno messo tassi negativi ai clienti.per molti anni e che oggi è giusto ricordare. Non si può solo considerare la parte positiva bisogna, considerare anche la parte negativa".A proposito dell', che oggi scivola del 3% in Borsa, Nagel ha affermato cheche scontano il tema inflattivo ed il "nervosismo per il debito americano". Non ci basiamo sull'andamento della singola giornata, andiamo avanti col nostro progetto di banca", ha concluso.